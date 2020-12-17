2020/12/17 | 15:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "GKP" ترفع إنتاجها في حقل شيخان النفطي بكوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/17 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("GKP" ترفع إنتاجها في حقل شيخان النفطي بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("GKP" ترفع إنتاجها في حقل شيخان النفطي بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).