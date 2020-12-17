الاقتصاد النيابية: بغداد طالبت الوفد الكردي بتقديم ارقام حقيقية عن عائدات النفط

2020/12/17 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، ان الحكومة ومجلس النواب طالبوا الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني بتقديم ارقام حقيقية عن عائدات النفط.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “عدم امتلاك حكومة بغداد ارقام دقيقة عن عائدات نفط الاقليم خلال انعقاد التفاوضات بين الطرفين”، لافتا الى ان “الحكومة ومجلس النواب طالبوا الوفد الكردي بتقديم ارقام حقيقية عن عائدات النفط”.

واضاف ان “قوباد طالباني رئيس الوفد الكردي اكد بقاءه في بغداد الى حين حسم جميع الخلافات”، مبينا ان “طالباني سيسحم الخلاف مع الحكومة حول النفط والمنافذ الحدودية وفق اتفاق حقيقي بين بغداد واربيل ”.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين الماضي ، عن قيام حكومة اقليم كردستان بتهريب 200 الف برميل من النفط بشكل يومي.



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