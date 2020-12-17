صور: أردوغان يستقبل الكاظمي في القصر الجمهوري التركي

2020/12/17 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في تركيا----------------

جرت اليوم الخميس، في القصر الجمهوري بالعاصمة التركية انقرة، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب اردوغان.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني العراقي والتركي، واستعراض حرس الشرف.

وكان السيد الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الاتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء17- كانون الأول- 2020

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