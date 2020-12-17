رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات طوزخورماتو في مجابهة الإرهاب

2020/12/17 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 17 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ مدينة طوزخورماتو، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، والسبل الكفيلة بحلّ العقبات التي تواجه سكانها.

وأثنى الرئيس برهم صالح على التضحيات التي قدمها أبناء طوزخورماتو في التصدي لتنظيم داعش، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهد الأمني من أجل ضمان أمن واستقرار المواطنين ومنع بقايا التنظيم الإرهابية من زعزعة الاستقرار في المدينة.

وأكّد سيادته أهمية توفير الخدمات لأبناء المدينة على أكمل وجه، مشيداً بوجهاء وشيوخ العشائر وأبناء المدينة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع المكونات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة حماية التعايش والاستقرار ومنع أي محاولة تسعى لتخريب ذلك.

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد إلى شرح حول مجمل الأوضاع في المدينة والمشاكل التي تواجه أبناءها، حيث أكّد سيادته دعمه وسعيه لتذليل هذه العقبات والمسائل من أجل الارتقاء بواقع طوزخورماتو وأهلها، فيما أعرب الوفد عن عميق شكره وتقديره للسيد الرئيس عن متابعته واهتمامه المتواصل لأوضاع المدينة.

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