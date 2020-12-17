ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر إيراني في زرباطية الحدودي

2020/12/17 | 15:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من 500 حبة مخدرة بحوزة مسافر إيراني حاول الدخول إلى العراق عبر منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “ضبطت بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مواد مخدرة (علب ‏بلاستيك عدد2 وحديد عدد واحد بداخلها 500حبة) مع …

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