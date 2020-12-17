الصدر يعلق على اعتقال الجزائري ويدعو إلى حملة ضد

2020/12/17 | 15:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الصدر على ضرورة تنقية "سمعة الجهاد"

الترا عراق - فريق التحرير

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن ارتياحه للحملة التي نفذها الحشد الشعبي مؤخرًا وشملت إغلاق مقار واعتقال شخصيات من بينها القيادي السابق حامد الجزائري.

وقال الصدر في بيان، 17 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن".

وأضاف الصدر، "لابد من خطوات أخرى ترجع إلى الجهاد سمعته، وأولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد".

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