عزل مسؤولين فرنسيين وأوروبيين بعد إصابة ماكرون بكورونا

2020/12/17 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال نفسه في العزل "احترازياً" لأنه التقى الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلن متحدث باسم ميشال.

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