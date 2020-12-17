بالصور.. لقاء الكاظمي وأردوغان بعد مراسيم استقبال رسمية

2020/12/17 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس الوزراء مطفى الكاظمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الجمهورية في أنقرة.

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