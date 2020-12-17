العراق يختار قطر أرضاً لمواجهة هونغ كونغ

2020/12/17 | 15:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، تحديد قطر أرضاً للمنتخب الوطني في مواجهة منتخب هونغ كونغ.

وقال مصدر في الهيئة إن “التطبيعية ابلغت الاتحاد الاسيوي باختيار قطر أرضاً للعراق في مواجهة هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة”.

واوضح ان “ العراق اختار قطر بسبب الاجراءات الجيدة لفحوص كورونا فضلاً عن البنى التحتية المتطورة وقرب المسافة”، مشيراً إلى أن “منتخب هونغ كونغ قد يختار سنغافورة ارضاً للمباراة”.

يذكر ان الاتحاد الهونغ كونغي قد ابلغ الاسيوي بانه لن يستضيف المباراة بسبب جائحة كورونا.

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