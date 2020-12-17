محافظ الانبار يتهم جهات مستفيدة بالوقوف وراء تفجير ابراج الطاقة

2020/12/17 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد محافظ الانبار علي فرحان، الخميس، ان ابراج الطاقة الكهربائية المستهدفة تقع في اماكن بعيدة عن تواجد القوات الامنية والجهد الاستخباري، مرجحا وقوف جهات مستفيدة من مشروع حماية الابراج وراء الحادثة.

وقال فرحان في تصريح له، اليوم (17 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "ابراج الطاقة التي استهدفت في المحافظة تقع في عمق الصحراء وبعيدة عن المدن، حيث تبعد عن مناطق غرب القائم بـ 300 كيلو متر، وتقع بين مناطق عانة وراوة والقائم بمسافة اكثر من 150 كيلو مترا".

واضاف، ان "هناك صعوبة في توفير الحماية للابراج من قبل شرطة الطاقة لكون المناطق صحراوية"، لافتاً إلى أن "استهدافها ياتي بسبب كونها بعيدة عن اماكن تواجد القوات الامنية والجهد الاستخباري".

واوضح، ان "عمليات الاستهداف قد تكون اعمال تخريبية من قبل جهات مستفيدة من مشروع الحماية للابراج وتحاول اعادة المشروع، وليست عن طريق تنظيم داعش الارهابي"، مؤكدا انه "في الفترة السابقة استهدفت 3 الى 4 ابراج بطريقة تخريبية وليس عن طريق العبوات الناسفة، وانما من خلال فتح الاعمدة واسقاطها على الارض".

واشار الى ان "اجتماعاً للقيادات الامنية في المحافظة عقد برئاسته لبحث هذه الخروقات ووضع المعالجات لمنع تكرارها، مؤكدا السعي لتوفير نقاط امنية ودوريات من الجيش ضمن هذه المناطق لحماية ابراج الطاقة".

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