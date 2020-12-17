صالح يستقبل شيوخ ووجهاء طوزخورماتو ويؤكد ضرورة حماية التعايش السلمي

2020/12/17 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة حماية التعايش السلمي بين أهالي قضاء طوزخورماتو.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية أن الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ مدينة طوزخورماتو، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، والسبل الكفيلة بحلّ العقبات التي تواجه سكانها”.

وبحسب البيان أثنى الرئيس برهم صالح على “التضحيات التي قدمها أبناء طوزخورماتو في التصدي لتنظيم داعش”، مشدداً على ضرورة “مواصلة الجهد الأمني من أجل ضمان أمن واستقرار المواطنين ومنع بقايا التنظيم الإرهابية من زعزعة الاستقرار في المدينة”.

وأكّد صالح على أهمية “توفير الخدمات لأبناء المدينة على أكمل وجه، مشيداً بوجهاء وشيوخ العشائر وأبناء المدينة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع المكونات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “حماية التعايش والاستقرار ومنع أي محاولة تسعى لتخريب ذلك”.

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد إلى شرح حول مجمل الأوضاع في المدينة والمشاكل التي تواجه أبناءها، حيث أكّد دعمه وسعيه لتذليل هذه العقبات والمسائل من أجل الارتقاء بواقع طوزخورماتو وأهلها، فيما أعرب الوفد عن عميق شكره وتقديره للسيد الرئيس عن متابعته واهتمامه المتواصل لأوضاع المدينة.

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