الكرخ يطيح بأربيل والطلبة يتعثر أمام السماوة

2020/12/17 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباريات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز:

فريق الكرخ يحقق الفوز على فريق أربيل بهدفين دون رد

السماوة يتعادل ايجابياً مع فريق الطلبة بهدف لكل منهما

فريق الحدود يتعادل ايجابياً مع الديوانية بهدف لكل منهما

التعادل السلبي حاضر بين فريقي الحدود والديوانية

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