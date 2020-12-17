الكاظمي وأردوغان توطيد العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

2020/12/17 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الرئيس التركي، السيد رجب طيب اردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات.

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