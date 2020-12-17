تقسيم الأدوار واللعبة واحدة لدى الإسلاميين . - سعيد الكحل

2020/12/17 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل قد يظهر للمتتبعين لبيانات حزب العدالة والتنمية وذراعيه الدعوية والشبيبية أنها تحمل تباينا في المواقف من الاتفاق التاريخي بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي ترامب الذي تم بموجبه اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.



بينما القراءة المتأنية لمضمون البيانات ستكشف عن اتفاقها على موقف واحد وإن اختلفت في تصريفه .



ففي الوقت الذي جاء فيه بيا ......





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