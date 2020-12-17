المالية النيابية تعقد اجتماعا طارئا لبحث ارتفاع صرف الدولار ومسودة الموازنة

2020/12/17 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا طارئا لبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي فضلا عن مناقشة مسودة قانون موازنة العام المقبل المسربة.

إذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب عن تحديد موعد لعقد اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة المالية النيابية عصر اليوم وذلك للتباحث حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل تضارب غير مسبوق بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بالإضافة إلى مناقشة المسودة المسربة من قانون موازنة عام الفين وواحد وعشرين.

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