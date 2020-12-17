2020/12/17 | 16:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى العاصمة التركية انقرة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مجالات متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع أردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع أردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).