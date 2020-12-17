2020/12/17 | 16:09 - المصدر: عين العراق

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الخميس 17 ديسمبر 2020 | 03:53 مساءً

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الانبار تنفي اغلاق عدد من مدارسها اثر تفشي كورونا

نفى المتحدث الرسمي في دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، الخميس، اغلاق عدد من مدارس المحافظة اثر تفشي فيروس كورونا فيها.

وقال العاني ان ” كافة مدارس الانبار لم تسجل اي حالة اصابة بمرض كورونا وان الانباء التي تحدثت عن اغلاق عدد من المدارس في منطقة جزيرة الرمادي ، عارية عن الصحة وان جميع المؤسسات التعليمية تخضع لإجراءات الوقاية ومراقبة من قبل اللجان الصحية لسلامة موقفها من الامراض الانتقالية”.

واضاف ان” بث مثل هكذا اخبار هو للنيل من جهود الجيش الابيض والدوائر الحكومية الاخرى التي تعمل منذ بدء الازمة على مكافحة المرض”، مبينا ان” كافة المؤسسات التعليمية في الانبار لم تسجل اي حالة اصابة بكورونا رسميا وان ما يقال مجرد كلام غير دقيق وعاري عن الصحة “.

يذكر ان بعض من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر تسجيل حالات اصابة بمرض كورونا في صفوف طلبة المدارس في منطقة جزيرة الرمادي ما ادى الى اغلاقها.

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