غرفة تجارة بغداد توضح بشأن سعر صرف الدولار واسباب ارتفاعه محليا

2020/12/17 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طمأنت غرفة تجارة بغداد، الخميس، التجار والمواطنين باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال الأيام القادمة، مؤكدة ان موجات الأخبار المتسارعة والشائعات ولدت قلق داخل السوق العراقية.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة، فراس رسول الحمداني، في تصريح له، اليوم (17 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "سعر صرف الدولار الامريكي سيعاود الاستقرار خلال الأيام القادمة"، داعيا الحكومة العراقية إلى "إعداد خطة استباقية لتنظيم عملية الاستقرار النقدي للعملة العراقية مقابل الدولار، من خلال خطة تنظمها مع الجهات المختصة من مستشارين وخبرات في المجال المالي" .

وأضاف، أن "الأحداث وموجات الأخبار المتسارعة والمضاربات والشائعات ولدت قلق داخل السوق العراقية"، مشيرا إلى، أن "اللجان المختصة في الدولة قادرة على المحافظة على استقرار الصرف، خاصة أن موازنة عام 2021 مازالت مسودة قيد المناقشة والدراسة".

A.Sh

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