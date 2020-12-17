الكاظمي واردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي

2020/12/17 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الخميس، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي”.

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