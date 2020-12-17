صحة الانبار توضح حقيقة اغلاق مدارس بسبب تفشي كورونا

2020/12/17 | 16:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]اوضحت دائرة صحة الانبار، الخميس، حقيقة اغلاق مدارس في الرمادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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