الدفاع المدني يخلي العوائل نتيجة تسرب غازي شمال بغداد

2020/12/17 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وانهاء حادث تسرب لغاز الكلور الخانق من اسطونه متروكة في منطقة الشعب حي الثعالبة شمال بغداد .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني محيط الحادث واخلت الساكنين من بيوتهم القريبة من موقع الحادث تحسباً لوقوع حالات الاختناق بين المواطنين وخصوصاً الأطفال والنساء منهم نتيجة استنشاق الغاز الخانق المنبعث من تلك الأسطوانة المستهلكة المتروكة.

كما وعملت فرق الدفاع المدني الى رفع ونقل الأسطوانة الى مكان امن واتلافها وانهاء خطرها قبل الاذن للعوائل الى العودة الى بيوتهم القريبة من موقع التسرب، وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية .

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