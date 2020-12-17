فيسبوك تعطل بعض الميزات في أوروبا

2020/12/17 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أخطرت شركة فيسبوك مستخدمي مسنجر وإنستاجرام في أوروبا بأن بعض الميزات أصبحت غير متوفرة في الوقت الحالي.وظهرت الرسالة الصغيرة في كل من تطبيقات مسنجر وإنستاجرام للمستخدمين الأوروبيين هذا الأسبوع.وتشير الرسالة إلى أن بعض الميزات غير متاحة لاحترام القواعد الجديدة لخدمات المراسلة في أوروبا، دون أن تحدد فيسبوك الميزات المفقودة.وتكشف الشركة […]

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