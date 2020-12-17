أردوغان يجري مراسم إستقبال رسمي للكاظمي

2020/12/17 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة التركية انقرة، اليوم الخميس، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني العراقي والتركي، واستعراض حرس الشرف”.ووصل الكاظمي، صباح اليوم، الى تركيا، …

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