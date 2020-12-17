2020/12/17 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد، حامل اللقب، مع اتلتيك بلباو.في حين يلعب برشلونة مع ريال سوسيداد.وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد يوم 13 من الشهر المقبل ، في حين يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بلباو يوم 14 منه.وتقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني يوم 17 من الشهر نفسه.وكان من المقرر أن تقام البطولة في السعودية كما حدث في النسخة الأخيرة.وذكرت صحيفة /موندو ديبورتيفو/، إن المنظمين في السعودية رفضوا استضافة نسخة 2021 بسبب كورونا ، لذلك ستقام في الأندلس.ونال ريال مدريد لقب النسخة الاخيرة بعد فوزه بركلات الترجيح (4/1) على أتلتيكو مدريد، عقب التعادل 0/0./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملكي يقابل بلباو والبرسا مع سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملكي يقابل بلباو والبرسا مع سوسيداد في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).