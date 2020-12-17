2020/12/17 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، الخميس، إنه لن يتم منح الأطفال لقاح كورونا، حتى تتوفر البيانات الكافية بحلول العام المقبل، حول تأثير اللقاح على مختلف الأعمار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن للأطفال تلقي لقاح كورونا الآن؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن للأطفال تلقي لقاح كورونا الآن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).