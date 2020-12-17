الكاظمي وأردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي

2020/12/17 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - انقرة

ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي في انقرة.

وفي وقت سابق ، ناقش الكاظمي، مع أردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة ، وسبل توطيد العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، واستعرضا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق بيان رسمي عراقي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين "بحثا اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات".

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