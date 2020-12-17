عضو بالأمن النيابية يحذر من خطر يلوح بالأفق ويوجه طلباً لبغداد وأربيل

2020/12/17 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بأن ما اسماها بالنهايات السائبة في المحافظات خطر امني جديد يلوح بالافق في مناطق عدة من البلاد.وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) " بين المناطق التابعة لاقليم كردستان والحكومة الاتحادية هناك فراغات تمتد بعضها من 10-15 كم بين قوات الجيش والبيشمركة نطلق عليها بالنهايات السائبة التي بدأت تشكل مؤخرا خطرا امنيا حقيقيا يلوح بالافق بسبب استغلاله من قبل تنظيم داعش الارهابي والعصابات الاجرامية في التنقل والاختباء "واضاف العزاوي،ان" النهايات السائبة بدات تزداد فيها معدلات الخروقات الامنية لعدم وجود اي سيطرة امنية عليها عليها او بالاحرى لايوجد مسك للأرض" لافتا الى "ضرورة ان يكون هناك تنسيق متبادل في الاطار الامني بين بغداد واربيل حيال النهايات السائبة من خلال تقليص مساحاتها ومسك الفراغات بما يمنع ان تتحول الى اوكار ومخابئ للعصابات الاجرامية وهذا ما نطلبه ونشدد عليه في لجنة الأم النيابية".

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