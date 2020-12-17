التربية تُحدد موعد امتحان “الدور الثالث” للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط  

2020/12/17 | 16:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلنت وزارة التربية ، الخميس، موعد امتحانات “الدور الثالث” للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 .

واوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي وتلقته /المعلومة/ إن ،”الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق الـ3 من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء المصادف الـ13 من الشهر ذاته ، ومن ضمنها ايام السبت ، حيث يتم تحديد الجداول الامتحانية من قبل إدارات المدارس “.

وأشار البيان الى انه “، من حق التلاميذ والطلبة ان يؤدون الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها ، شرط ان تكون لديهم ارقام امتحانية واسمائهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني في مراكز الفحص”.

والزمت الوزارة “جميع إدارات المدارس بالتقييد التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم من وباء “كورونا” انتهى ٢٥س .

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