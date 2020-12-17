الرئيس العراقي يبحث مع وفد شيوخ طوزخورماتو الأوضاع الأمنية والخدمية

2020/12/17 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع وفد من وجهاء وشيوخ مدينة طوزخورماتو، الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة والسبل الكفيلة بحل جميع المشاكل.

وأكد صالح خلال اللقاء على أهمية توفير الخدمات لأبناء المدينة على أكمل وجه، مشيداً بوجهاء وشيوخ العشائر وأبناء المدينة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع المكونات، مشدداً على ضرورة حماية التعايش والاستقرار ومنع أية محاولة تسعى للتخريب.

وأشار صالح إلى ضرورة مواصلة الجهد الأمني من أجل ضمان أمن واستقرار المواطنين ومنع بقايا تنظيم داعش من زعزعة الاستقرار في المدينة.

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