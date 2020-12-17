2020/12/17 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة أن التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من كانون الأول الجاري.

وسيتم توزيع الدُفعات الأولى من اللقاحات التي تولت المفوضية الأوروبية مسألة تنظيم الطلبات عليها في أوروبا، بين الدول حسب عدد سكانها.

وأضافت دير لايين أن التلقيح سيحدث إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، مؤكدة أن ترخيص بروكسل لا يمكن أن يتم إلا على أساس تقييم إيجابي من الجهة التنظيمية الأوروبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعلن موعد بدء التلقيح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعلن موعد بدء التلقيح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).