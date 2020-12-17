مدينة الشعب الأعلى في قائمة الإصابات الجديدة بالرصافة

2020/12/17 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الساعدي، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

48 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الرصافة حالتين

قطاع الشعب 15 حالة

قطاع النهروان 3 حالات

قطاع البلديات الثاني 7 حالات

قطاع المدائن 3 حالات

قطاع الاستقلال حالتين

قطاع الاعظمية 5 حالات

قطاع البلديات الاول 8 حالات

قطاع الصدر 3 حالات

9 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحي

حالتين في كل من مدية الصدر و منطقة الدورة

وحالة واحدة في كل من زيونة والاعظمية وسبع ابكار والشعب والرحمانية

مشيراً إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 72367، توفي منهم 1413، فيما اكتسب الشفاء 70141 ، ومتبقي قيد العلاج 813".

وأضاف، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 93 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبين أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

مدينة الصدر 37 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

حي المنتظر 6 حالات شفاء

الراشدية 7 حالات شفاء

شارع فلسطين 6 حالات شفاء

الحبيبية 7 حالات شفاء

البلديات 9 حالات شفاء

سبع قصور 7 حالات شفاء

حي البتول 5 حالات شفاء

الاعظمية 3 حالات شفاء

حالتين شفاء في كل من جانب صحة الكرخ وجانب صحة ديالى وحي تونس

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