رئيس الجمهورية: علم كوردستان رمز للنضال

2020/12/17 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد فخامة رئيس الجمهورية، يوم الخميس، ان يوم علم كوردستان يمثل رمزا للنضال واختلاط فداء قوات البيشمركة والقوات العراقية.

وقال سيادة رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر: ان يوم علم كوردستان، يمثل رمزا للنضال، واختلاط الفداء لقوات البيشمركة والقوات العراقية ضد الدكتاتورية والارهاب في سبيل مستقبل افضل للمواطنين.

واضاف: ان الالتزام بالدستور والقانون ونظام الحكم يمثل الاصلاح الحقيقي للمواطنين وهو أفضل وفاء للشهداء.

PUKmedia ترجمة

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