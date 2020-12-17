2020/12/17 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد فخامة رئيس الجمهورية، يوم الخميس، ان يوم علم كوردستان يمثل رمزا للنضال واختلاط فداء قوات البيشمركة والقوات العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: علم كوردستان رمز للنضال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال سيادة رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر: ان يوم علم كوردستان، يمثل رمزا للنضال، واختلاط الفداء لقوات البيشمركة والقوات العراقية ضد الدكتاتورية والارهاب في سبيل مستقبل افضل للمواطنين.
واضاف: ان الالتزام بالدستور والقانون ونظام الحكم يمثل الاصلاح الحقيقي للمواطنين وهو أفضل وفاء للشهداء.
PUKmedia ترجمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: علم كوردستان رمز للنضال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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