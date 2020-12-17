2020/12/17 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الخميس 17/12/2020 في بغداد نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني ورئيس وفد الاقليم المفاوض الى بغداد ونائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ورؤساء الكتل الكوردية.وجرى بحث اخر تطورات الحوار بين وفد اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وخلال اللقاء، تم التاكيد وباهمية على التوصل الى طريق مناسب لانهاء المشاكل العالقة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان على اساس الدستور والقانون وحماية معيشة الموظفين ومواطني اقليم كوردستان اسوة بجميع المواطنين في العراق وبدون تمييز.

وفي جانب اخر من اللقاء، اكد الرئيس برهم صالح اهمية ايجاد حل اساسي ومثمر لمشاكل المواطنين وانهاء ازمة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان وتامين المستحقات المالية وفق الدستور لجميع المكونات والمناطق بعيدا عن الصراعات السياسية والتجاذبات.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: ضرورة ايجاد حل مثمر لأزمة رواتب موظفي اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: ضرورة ايجاد حل مثمر لأزمة رواتب موظفي اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).