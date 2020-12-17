“انخفاض مرتقب” لسعر صرف الدولار امام الدينار: سيعود الى 118 و 119 الف دينار مقابل كل 100 دولار

2020/12/17 | 16:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تشير التوقعات في العراق إلى احتمالية عودة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي الى سابق عهدها في حال اتخاذ اجراءات للسيطرة على السوق .

وقال الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري في تصريح متلفز إن ” بحسب خبرتنا في القطاع المصرفي طوال أكثر من 30 عاماً فإن سعر الصرف في السوق المحلية لن يعود لحاجز 1180 أو 1190 دينار مقابل الدولار الواحد”.

وأضاف إن ” سعر الصرف قد يستقر مجدداً بحدود 1210 أو 1220 دينار مقابل الدولار الواحد”، مبيناً إن “البنك المركزي يضخ سيولة نقدية من الدولار في السوق وعبر مزاد العملة من الاحتياطي الموجود لديه من العملة الصعبة”.

واشار أنه “في المقابل هناك معلومات عن مباحثات مع صندوق النقد الدولي لخفض قيمة الدينار أمام الدولار وربما هناك ضوء اخضر من البنك لتعديل سعر الصرف ونعتقد ان المقترحات الخاصة بخفضه هي من تسبب بالقفزة الاخيرة بسعر الدولار أمام الدينار”.

ولفت الى انه اجرى عملية حسابية تحدد سعر الصرف بـ 1200 دينار مقابل الدولار بدل السعر الحالي المباع من البنك والمقدر بـ 1182 دينار وحصل فرق يصل الى 900 مليار دينار سنويا تدخل الخزينة في حال استمر البنك المركزي ببيع 200 مليون دولار يومياً بمزاد العملة”.

وبين أنه “في حال اعتماد سعر صرف 1500 دينار مقابل الدولار الواحد فأنه يعني تغطية العجز المالي بالموازنة وحصول زيادة ايضاً في الايرادات لكن شريطة قيام الدولة بتعزيز الدعم لبعض المواد الاساسية ومنع ارتفاع اسعارها للحيلولة دون تاثير تخفيض قيمة الدولار على الشرائح الفقيرة”.

وقفز سعر صرف الدولار إلى 1370 دنياراً ، بعد تسريب نسخة أولية من موازنة 2021 حددت سعر صرفه بـ 1450 ديناراً للدولار الواحد.

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