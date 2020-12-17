2020/12/17 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي: أكثر من 34 ألف درجة وظيفية لوزارة الصحة ودوائرها في بغداد والمحافظات في موازنة 2021

ستتم المتابعة والعمل على التصويت على هذه الدرجات لتعيين أكبر عدد من خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية وكليات العلوم والاحصاء الصحي وجميع اختصاصات التدرج الصحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي يعلن ادارج أكثر من 34 ألف درجة وظيفية للصحة في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي يعلن ادارج أكثر من 34 ألف درجة وظيفية للصحة في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).