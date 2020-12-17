2020/12/17 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الالتزام بالدستور وتلبية الاصلاح المنشود" اعظم تقدير للشهداء".

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