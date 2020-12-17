مرسيدس EQR النموذجية … كهربائية بقوة 1200 حصان

2020/12/17 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل مرسيدس باستمرار على الإستعداد لمستقبل السيارات الكهربائية، وهو ما رأيناه مع خط إنتاج سيارات EQ التي شملت EQC وموديلات قادمة أخرى مثل EQA.



لكن الصانعة الألمانية قدمت لنا مؤخراً سيارة نموذجية كهربائية جديدة على هيئة واجن باسم مرسيدس EQR، واليوم سنعرفكم عليها.

تصميم ديناميكي

تأتي مرسيدس EQR مع شبك مقعر تحيط به مصابيح LED نحيفة، في حين يضم غطاء المحرك الأمامي أجزاء من الرفارف البارزة، مع تدفق غطاء المحرك نحو الزجاج الأمامي المائل.ومن المفترض أن يبلغ طولها 5 أمتار وعرضها 2 مترًا وإرتفاعها 1.4 مترًا، وستأتي مجهزة بعجلات مقاس 24 بوصة.

أما التصميم الجانبي، فهو الأكثر جاذبية بفضل المقدمة المائلة للأسفل والنوافذ الصغيرة ورفارف العجلات الكبيرة والفواصل الهوائية الديناميكية، إضافة لتمتع العجلات بتصميم ديناميكي مميز للغاية إضافة إلى مكابح سيراميك كربونية.

ومن الخلف، ستجد أن مرسيدس EQR تمتلك مشتت هوائي عملاق رياضي مع منافذ تهوئة كبيرة ومصابيح خلفية كبيرة .

هذا وقد تصميم هذه الواجن النموذجية مستوحاة من واجن مرسيدس R-Class الأسطورية. ويتخيل المصمم أنها تأتي بمحركات كهربائية قوتها الإجمالية 1200 حصاناً، حيث تكشف لنا عن مدى إتساع مخيلة مصممي مرسيدس وأهدافهم المستقبلية.



فهي بالطبع تتمتع بتصميم مستقبلي للواجهة الأمامية، مع أضواء حادة وشبكة هوائية كبيرة ومهيبة تهيمن على مقدمتها.

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