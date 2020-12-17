2020/12/17 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي واردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي واردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي واردوغان يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والتركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).