بالصور .. إردوغان يستقبل الكاظمي في القصر الجمهوري بالعاصمة أنقرة

2020/12/17 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة التركية أنقرة، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس تركيا رجب طيب اردوغان.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني العراقي والتركي، واستعراض حرس الشرف، وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الاتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات.

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