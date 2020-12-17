3 لاعبين يتنافسون على جائزة الافضل في العالم مساء اليوم

2020/12/17 | 16:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء يوم الخميس حفله السنوي "ذا بيست" وأبرز فقراته اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

ويقام حفل الاتحاد الدولي هذا العام بشكل افتراضي في مدينة نيون السويسرية بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة خلال أزمة كورونا.

و سيتم خلال الحفل اختيار أفضل لاعب في العالم، وكذلك اختيار أفضل لاعبة، وأفضل مدرب لكرة القدم وأفضل مدربة، وأفضل حارس مرمى، ثم جائزة أفضل "بوشكاش" لأفضل هدف خلال العام، إضافة لعدد من الجوائز الأخرى.

يذكر أن قرارا من الاتحاد الدولي كان على وشك الصدور بإلغاء الحفل هذا العام نظرا لتفشي وباء كورونا حول العالم خلال هذا العام، غير أن الاتحاد قد عدل عن هذا القرار لصالح إقامة الحفل بشكل افتراضي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتشهد الجائزة الأكثر رواجا وهي "أفضل لاعب" غياب اللاعب المصري مهاجم ليفربول محمد صلاح هذا العام، في حين يتنافس عليها ثلاثة مرشحين.

المرشحون الثلاثة هم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وليونيل ميسي لاعب برشلونة والأفضل في العالم 6 مرات، بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

وعن جائزة أفضل مدرب فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول يأتي على رأس قائمة المدربين المرشحين للقب أفضل مدرب في العالم لعام 2020، أمام منافسه الألماني أيضا هانز فليك مدرب البايرن، إضافة إلى مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد.

وفي جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف يتنافس ثلاثة لاعبين هم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، حيث يترشح بهدفه في شباك مايوركا.

إضافة إلى جيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنجو البرازيلي، حيث يترشح بهدفه في شباك سيارا البرازيلي، أيضا يأتي سون هيونج مين لاعب توتنهام ضمن القائمة بهدفه في شباك بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

على مستوى جوائز أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020، ينافس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على لقب الأفضل هذا العام، بجانب الثنائي مانويل نوير «بايرن ميونيخ»، ويان أوبلاك «أتلتيكو مدريد».

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