التربية تُحدد موعد امتحان “الدور الثالث” للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2020/12/17 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعد امتحانات الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي، ان، “الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق الـ 3 من شهر كانون الثاني لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء المصادف الـ 13 من الشهر ذاته ، ومن ضمنها ايام السبت ، حيث يتم تحديد الجداول الامتحانية من قبل إدارات المدارس”.

وأشار البيان الى انه، “من حق التلاميذ والطلبة ان يؤدون الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها ، شرط ان تكون لديهم ارقام امتحانية واسمائهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني في مراكز الفحص”، مؤكدة ان “جميع إدارات المدارس ملزمة بالتقييد التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاًعلى سلامتهم من وباء “كورونا” ، يذكر ان الامتحانات سوف تجري أثناء الدوام الرسمي”.

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