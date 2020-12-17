بالصور والتفاصيل.. جديد طرازات بي إم دبليو 2021

2020/12/17 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت الكثير من سيارات بي ام دبليو على تحديثات وتغييرات كبرى مختلفة لموديلات 2021، حيث تظهر لنا تلك التحديثات التوجه المستقبلي للصانعة الألمانية الفاخرة المعروفة بسياراتها الديناميكية والقوية للغاية ذات الأداء الرياضي. فدعنا نعرفك اليوم على جديد طرازات بي ام دبليو للعام 2021.

بي ام دبليو الفئة الثانية

حصلت هذه السيارة بفئات الكوبيه والكشف على دعم آبل كار بلاي بشكل قياسي، بجانب شاشة وسطية أكبر مع نسخة أحدث من نظام ترفيه بي ام دبليو ودعم أندرويد أوتو لاسلكياً، مع عدادات رقمية قياس 10.3 بوصة وحزمة أنظمة مساعدة بالقيادة تضم مثبت سرعة متكيف.

بي ام دبليو الفئة الثالثة

حصلت الفئة الثالثة على نسخة هايبرد قابلة للشحن باسم 330e بقوة 288 حصاناً مع دفع خلفي أو رباعي ومدى كهربائي بالكامل يصل إلى 35 كم، وذلك بفضل نظام مولد كهربائي بقدرة 48 فولت.

بي ام دبليو الفئة الرابعة

حصلت بي ام دبليو الفئة الرابعة على تحديث فيس ليفت بالتصميم، على هيئة شبك أمامي عملاق بفتحات أكبر، ولوحة ترخيص داخل الشبك وليس تحتها مثل الموديل السابق. كما إختفى الخط الذي يفصل “الكليتين”، ليُصبح شبك الكلى أكثر إلتصاقاً. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التصميم العام أكثر إنسيابية، ومصابيح الضباب والمصابيح الأمامية LED أقل سمكاً، مع إضافة بعض اللمسات الجمالية مثل منافذ التهوئة الجانبية الأمامية، بجانب عدة ترقيات في الداخل تشمل تقنيات أحدث وشاشات أكبر. كما حصلت على تطعيمات معدنية أو خشبية جديدة حسب الطراز، بالإضافة إلى تصميم جديد للوحة التحكم المركزية، مع إنخفاض فتحات التكييف الأمامية، وشاشة النظام الترفيهي الجديدة Live Cockpit Plus المدمجة بدلاً من البارزة في الموديل السابق.

بي ام دبليو M4

تم أخيراً تدشين بي ام دبليو M4 2021 بجيلها الجديد كلياً لتحصل على تحديثات عديدة، مثل شبك الأمامي الجديد كلياً، وتصميم داخلي يركز على السائق بشكل تام، وهو مستعار من الفئة الثالثة سيدان، حيث نجد الداخلية مغطاة بكسوة من جلد SensaTec الصناعي بلون بيج أو أسود مع توفر خيار جلد Vernasca الفاخر الطبيعي كخيار إضافي.



هذا بجانب شاشة وسطية لمسية قياس 8.8 بوصة لنظام iDrive 7.0 للترفيه المعلوماتي، إلى جانب شاشة قياس 5.1 بوصة رقمية بين العدادات أمام السائق، مع إمكانية الحصول على عدادات رقمية عبر شاشة بقياس 10.3 بوصة، إضافة الى شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، وشاشة رؤية علوية ذات مساحة عرض أكبر على الزجاج الأمامي مع دعم العرض ثلاثي الأبعاد ودعم آبل كار بلاي لاسلكياً إلى جانب أندرويد أوتو.

وذلك كله مع محرك 6 سلندرات مزدوج التيربو مع عدة تعديلات تجعله بقوة 473 حصاناً مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات وخيار لناقل يدوي من 6 سرعات، إضافة لتوافر نسخة كومبتشن أعلى في الأداء بقوة 503 حصاناً.

بي ام دبليو الفئة الخامسة

تأتي تحديثات التقنيات الداخلية بسيطة ولكن فارقة للغاية. حيث تشمل إضافة شاشة وسطية 12.3 بوصة لمسية قياسية لكافة الفئات مع نظام iDrive 7 المتطور، وربما الأكثر تطوراً في عالم السيارات، مع دعم كامل للملاحة وآبل كار بلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة. بينما الكسوة الداخلية في بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 تأتي الآن مصنوعة من جلد SensaTec الصناعي المنقط مع تطريزات متعاكسة، وذلك مع خيار للحصول على جلد داكوتا الأصلي أو جلد نابا الفاخر.

وذلك مع إضافة نظام هجين بسيط يعتمد على مولد كهربائي بقدرة 48 فولت لتحسين الأداء والكفاءة وتحسين راحة القيادة مع دعم نظام الكبح المولد للطاقة المستخدم في تشغيل المصابيح والتوجيه والنوافذ والمكيف وتدفئة المقاعد، بجانب عدة تغييرات بالتصميم.

بي ام دبليو M5

تم أخيراً تدشين بي ام دبليو M5 موديل 2021 بشكل رسمي بعد أن حصلت على تحديث فيس ليفت مميز، حيث تبدأ أول التغييرات مع شبك أمامي معدل ومصابيح LED الأمامية المعاد تصميمها. كما أن الطراز ذاته تم تزويده بمصدات أمامية وخلفية أكثر هيبة وبروزاً، إضافة إلى مشتت خلفي معدل مع مصابيح خلفية جديدة ذات شكل ثلاثي.



وحصلت على عدة ألوان خارجية جديدة تشمل الرمادي والأحمر المعدني من درجات خاصة الأبعاد.

أما المقصورة، فهي تقدم لوحة قيادة شبيهة بالسابق ولكن مع شاشة وسطية لمسية قياس 12.3 بوصة (أكبر من السابق) التي أصبحت تدعم أندرويد أوتو حالياً إلى جانب آبل كار بلاي كما كان مدعوماً سابقاً، إضافة لنظام ملاحة معتمد على السحابة وتحديث شامل للكسوة الداخلية التي أصبحت أكثر رقياً، إضافة لكونسول وسطي مع اثنين من الأزرار الجديدة التي توفر سهولة الوصول لإعدادات السيارة ونمط M.

وهي تقدم محرك V8 سعة 4.4 لترات مزدوج التيربو بقوة 592 حصاناً، كما يمكن التوجه إلى نسخة M5 كومبيتيشن لمزيد من القوة، والتي تبلغ 617 حصاناً.

بي ام دبليو X5 M

تأتي بي ام دبليو X5 M كومبيتيشن 2021 بمحرك يشعل طاقة الحماس لديك بسبب كونه مؤلف من ثماني أسطوانات V8 سعة 4.4 لترات مزدوج التيربو أيضاً، ما يسمح لك بالحصول على قدرة حصانية مذهلة تبلغ 617 حصاناً لتتفوق بذلك على الكثير من سيارات السوبركار.



كل ذلك بالغضافة إلى خيارات عديدة تعزز مستوى الراحة في المقصورة في X5 M كومبيتشن 2021 مثل المقاعد الرياضية متعددة الإستخدامات مع وظائف التدليك، ومساند لليدين مجهّزة بنظام تدفئة، وحاملات للأكواب مجهّزة بنظام للتبريد أو التسخين وسط المنصّة المركزية وشاشة لمسية قياس 10.2 بوصة.

بي ام دبليو iX3

تم أخيراً تدشين بي ام دبليو iX3 2021 الكهربائية الجديدة كلياً التي تأتي كنسخة كهربائية بالكامل من كروس اوفر X3، وذلك مع تصميم متطابق مع النسخة النموذجية التي تم عرضها بمعرض بكين للسيارات في عام 2018 وصولاً حتى إلى العجلات ذات التصميم الديناميكي المميز، مع استنادها على تصميم كروس اوفر X3 بشكل أساسي رغم أنها أقل إرتفاعاً عن الأرض.

بينما تتسم المقصورة بتصميم فاخر متطابق مع بي ام دبليو X3، ما يشمل كسوة جلدية فاخرة للمقاعد، شاشة وسطية لمسية عالية الإستجابة، وشاشة عدادت كبيرة رقمية بالكامل تسمح بعرض المدى المتبقّي في البطارية بشكل مستمر، مع إمكانية عرض نظام الملاحة عليها. وتأتي بي ام دبليو iX3 بدفع خلفي ومحرك كهربائي ينتج قوة 282 حصاناً وعزم 400 نيوتن متر مع تسارع 0-100 كم/س خلال 6.8 ثانية وسرعة قصوى محددة الكترونياً عند 180 كم/س للحفاظ على المدى قدر المستطاع.

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