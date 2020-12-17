الذهب يرتفع 25 دولاراً عالمياً مع خسائر العملة الأمريكية

2020/12/17 | 16:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 25 دولاراً خلال تداولات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية.وتراجع الدولار بشكل قوي خلال التعاملات بعد بيان

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