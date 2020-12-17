افتتاح معرض دولي للتسوق في العمارة

2020/12/17 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان علي دواي لازم اليوم الخميس، معرض (العمارة الدولي المصري الاول) للتسوق والذي نظمته شركة الاهرامات لتنظيم المعارض الدولية للفترة من 17 ولغاية 31 كانون الاول على قاعة المعهد التقني في العمارة ، وهو اول معرض تنظمه هذه الشركة في محافظة ميسان.وشاركت في المعرض عدة شركات وعارضين من مصر والهند وباكستان والكويت وعدد من الشركات العراقية.وقال محافظ ميسان خلال الافتتاح :" ان المعرض يهدف الى اتاحة الفرصة لابناء المحافظة للتعرف على المنتوجات العالمية والتسوق المباشر منها وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة".واضاف :" ان المحافظة ستشهد في العام القادم اقامة معارض متعددة بمختلف القطاعات "./انتهى

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