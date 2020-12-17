رئيس اركان الجيش يبحث مع قائد بعثة الناتو العمل معا من اجل تطوير قدرات القوات الامنية

2020/12/17 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يارالله مع قائد بعثة حلف الناتو الفريق بير اولسون، العمل معا من أجل تطوير قدرات القوات الامنية .وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم , ان يار الله استقبل قائد بعثة حلف الناتو ، وبحث الجانبان اهمية توسيع الشراكة والتنسيق والعمل معا من أجل تطوير قدرات قواتنا الامنية والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها فريق الناتو المتواجد في المؤسسات والمواقع التدريبية ".و أكد رئيس أركان الجيش خلال اللقاء إن "المؤسسة العسكرية حريصة على تقديم الدعم والتشجيع وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل البعثة من خلال استمرار اللقاءات وتقييم العمل ووضع الخطط التدريبية والتطويرية لقواتنا الأمنية"./انتهى2

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