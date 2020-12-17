لبنان.. السلطة والمافيا

2020/12/17 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان انتهى كدولة وكمنظومة سياسية وإدارية.السلطة فيه اليوم عبارة عن توافق مافياوي بين ممثلي مذاهبه وطوائفه، والرؤساء هم أسوأ ما للمافيات من زعماء.

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