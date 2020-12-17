2020/12/17 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، ان لاعبيم عراقيين سيشاركان في بطولة العالم لبناء الاجسام “مستر اولمبيا” 2020.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن لـ /المعلومة/ إن “بطولة مستر اولمبيا الدولية لبناء الاجسام، ستنطلق مساء اليوم بمشاركة لاعبين من جميع دول العالم”.

واوضح أن “ العراق سيشارك بلاعبين وهما أحمد أحمد وداني يونان واللذان سيلعبان في فئة الكلاسيك”، معرباً عن امله في أن “يحقق اللاعبان نتائج ايجابية لرفع اسم العراق عالياً”.

يذكر ان البطولة ستنطلق مساء اليوم وحتى 20 من كانون الاول الجاري في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل مشاركته في بطولة العالم لبناء الاجسام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل مشاركته في بطولة العالم لبناء الاجسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).