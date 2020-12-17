2020/12/17 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان

أعلن عضو اللجنة المالية النائب عدنان الزرفي، دعم لجنته لشريحة موظفي العقود والأُجَراء اليوميين الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم خلال السنوات الماضية ، فيما أشار الى عدم تسلّم اللجنة المالية النيابية موازنة عام 2021 للنظر في فقراتها وبنودها .

وقال الزرفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب كانوا من الداعمين لتثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميين ضمن موازنات الأعوام السابقة لكن العجر المالي وقف حائلاً أمام تعيينهم "، مبيناً أنه "طالب الحكومة والوزارات بدفع موظفيها الى زيادة الانتاج لغرض احتواء هذه الأزمة وتوفير ايرادات كافية للخزينة العامة من أجل استحداث درجات وظيفية جديدة في الموازنة " .

وأضاف الزرفي، أن " الموازنة المالية لعام 2021 تعاني من عجز في الشق التشغيلي"، معبراً عن أمله في" معالجة العجز والحفاظ على قدر من الموازنة الاستثمارية للعام المقبل بهدف إكمال المشاريع المتلكئة والمشاريع قيد الانجاز ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: المالية النيابية تدعم تثبيت العقود والأُجَراء في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: المالية النيابية تدعم تثبيت العقود والأُجَراء في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).