وزير الصحة وفداً سورياً .. تنسيق مشترك بشأن مواجهة ’الجائحة’

2020/12/17 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، جملة ملفات لدعم القطاع الصحي في العراق، وذلك خلال استقباله نظيره السوري حسن الغباش والوفد المرافق له.

وقال بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2020): إن "التميمي استقبل نظيره السوري والوفد المرافق له، بحضور الوكيل الإداري والمدراء العاميين وتم عقد اجتماع موسع ناقش من خلاله موقف البلدين فيما يخص جائحة كورونا المستجد".

وأضاف، "استعرض وزير الصحة والبيئة حسن التميمي الإجراءات المتخذة في العراق لمجابهة جائحة كورونا"، مبيناً "عقد اتفاق على تشكيل فرق علمية استشارية مشتركة للتباحث حول آخر مستجدات جائحة كورونا، وتم اعتماد البروتوكولات العلاجية من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك للوصول لافضل الحلول العلاجية لمصابي كورونا، وتبادل الخبرات في هذا المجال".

وتابع، "وكذلك تم الاتفاق في مجال موضوع توفير الدواء الآمن والفعال بين البلدين، بالاضافة إلى الاتفاق حول تدريب الطلبة ولمختلف الاختصاصات واستحداث الزمالات التدريبية تحت مضلة المجلس العربي للاختصاصات الطبية، واعتماد المستشفيات التعليمية العراقية والسورية للتدريب والاعتراف بالشهادة بين البلدين".

من جانبه عبّر وزير الصحة السوري حسن الغباش، عن "شكره وتقديره لوزارة الصحة على حفاوة الترحيب والاستقبال"، مؤكداً أن "هذه الزيارة هي بادرة للتعاون في مختلف المجالات وخاصة في مجالات التدريب والزمالات التخصصية وكذلك موضوع الدواء".

وأوضح الغباش أن "تشكيل الفريق الاستشاري العلمي المشترك لمناقشة تطورات الجائحة وللوصول إلى طرق سلمية للحد من انتشار الفايروس واعتماد افضل الحلول العلاجية".

وبين الغباش "ستكون هذه الزيارة هي نقطة تحول في تطوير المنظومة الصحية بين البلدين"، مضيفا "ستكون هنالك قنوات تواصل مفتوحة مع وزارة الصحة العراقية بشكل مستمر في شتى المجالات".

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