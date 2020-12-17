2020/12/17 | 17:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ابو كطفة" يطالب بالتحقيق في الاعتداء على المعتصمين امام شركة مصافي الجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/17 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ابو كطفة" يطالب بالتحقيق في الاعتداء على المعتصمين امام شركة مصافي الجنوب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ابو كطفة" يطالب بالتحقيق في الاعتداء على المعتصمين امام شركة مصافي الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).